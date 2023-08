Dolomiti di Brenta. Primo in cordata, cade e precipita per 20 metri: muore la guida alpina Ermanno Salvaterra

Un alpinista trentino ha perso la vita precipitando per una ventina di metri sulle sulle Dolomiti di Brenta. L'uomo si chiama Ermanno Salvaterra, classe 1955 di Pinzolo (Trento) ed era una guida alpina.

La chiamata al Numero unico per le emergenze del Trentino è arrivata alle 14.15. Sul posto sono stati trasferiti in elicottero i tecnici del Soccorso alpino. La salma è stata recuperata e portata a Madonna di Campiglio. I soccorritori hanno trasferito a valle anche il compagno di cordata dell'uomo, illeso.

Salvaterra era molto conosciuto a livello internazionale per le sue imprese alpinistiche in Patagonia, in particolare sul Cerro Torre, e per la sua conoscenza proprio delle vette delle Dolomiti di Brenta.