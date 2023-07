FELTRE - Un trofeo per ricordare Mariacristina Masocco. Sabato sera si terrà in Piazza Maggiore la Sfida delle Cernide, di fatto la prima sfida ufficiale fra Castello, Duomo, Port'Oria e Santo Stefano che apre le ostilità in attesa del 5 e 6 agosto quando i quartieri tenteranno la conquista dei XV ducati d'oro e del drappo realizzato da Altan che verrà presentato al pubblico in Piazza Maggiore alle 20.30, ora di inizio della sfida fra musici e sbandieratori. Nessun punteggio valido per il Palio, ma la Sfida delle Cernide, milizia territoriale della Repubblica di Venezia, con gli anni è cresciuta in agonismo e i gruppi si danno vera battaglia per la conquista del titolo di Campione della Piazza. La Cernide saranno unite nel ricordo di Mariacristina Masocco, sbandieratrice di Port'Oria vittima di un incidente in montagna nel novembre scorso. Per ricordarla, ricordare il suo modo energico, contagioso di affrontare la vita e il suo amore per Por'Oria e il Palio, il titolo legato alla sfida fra sbandieratori porterà il suo nome.



La sfida

La giornata di sabato 29 luglio propone un programma ricchissimo. Alle 14.30 nella sede dell'Ente Palio, salita Vittore Muffoni, si terrà il Virtual Palio, alle 18 in Piazza Maggiore verrà presentato il Palio di Feltre e a seguire si terrà la Sfida delle Cernide (in caso di pioggia tutti al palaghiaccio). Port'Oria, in carica, detiene 7 vittorie, Santo Stefano 4 e Castello 1, ma lo scorso anno il leone ha mostrato grande crescita. «Siamo pronti - commenta la sbandieratrice gialloazzurra, Beatrice Nacinovi - come lo eravamo lo scorso anno. Nel 2022 abbiamo vinto la sfida fra musici e siamo arrivati secondi fra gli sbandieratori con soli 0.2 punti di differenza da Port'Oria». Beatrice spiega le novità della serata: «Quest'anno la giuria fa parte della Contrada estense di Santa Maria in Vado. Abbiamo cercato di scegliere una giuria con cui nessun quartiere di Feltre ha avuto legami. Novità anche nella sfida perché è stato aggiunto uno spettacolo di "coppia" il cui punteggio andrà a sommarsi a quello della grande squadra e dei musici. Dal totale di coppia e grande squadra avremo il vincitore del trofeo dedicato a Mariacristina e dalla sommatoria generale uscirà il Campione della Piazza».

Teatro

Le associazioni Palio Città di Feltre e FareTeatro propongono, alle 18 di domenica 30 luglio in Piazza Maggiore, la rappresentazione teatrale "Bella Feltre statti conservata". Si tratta dell'esito di una serie di laboratori di teatro che FareTeatro ha proposto durante tutto l'anno e che hanno coinvolto i giovani feltrini, portandoli all'acquisizione delle tecniche teatrali e delle conoscenze storiche sulla città e sul Palio. «Lo spettacolo ripercorre la storia di Feltre per sommi capi - spiega Roberto Faoro, presidente dell'associazione FareTeatro - partendo dalle origini che affondano nel mito, attraverso le successive minacce e invasioni, sino alla consegna della cittadina alla repubblica di Venezia. Il tutto raccontato, aggiungendo personaggi di finzione ma credibili. E un finale poetico».

Cavalli

Novità nel quadro di cavalli e fantini. Magia per il cavall Aracadabra del Castello che sparisce dai radar, rimane Bryan De Marchesana e con un punto di domanda Zenia Zoe. I fantini sono Topalli e Chessa. Tutto confermato per Santo Stefano con Caria e Chivassa e i cavalli Arsenicolupen, Banzay e Bagoga. Duomo avrà dalla sua Siri e Putzu e gli eqni della scuderia da Clodia. Port'Oria porterà Bonmarché e Silbomba (stessa scuderia scelta dal Duomo) sui fantini ancora nessuna certezza.