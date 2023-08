Alpinista primo di cordata vola dalla parete sulla Torre Venezia, soccorso e trasportato in ospedale

TAIBON AGORDINO - Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto, intorno alle 10:30 è scattato l'allarme per un alpinista volato, primo di cordata, a circa metà della via normale che sale alla Torre Venezia. Si tratta di un 45enne di Galliera Veneta (PD), che era con un amico e aveva riportato la sospetta lussazione di una spalla. L'uomo si trovava in un punto di difficile avvicinamento a quota 2.200 metri.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha tentato il recupero calando il tecnico con un verricello di 90 metri, che non sono stati sufficienti a raggiungere l'infortunato, data la vicinanza di una cengia. È quindi intervenuto l'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che è riuscito a far arrivare il soccorritore dall'uomo con un gancio baricentrico di 120 metri. L'alpinista è poi stato trasferito su Falco, che lo ha portato all'ospedale di Agordo. Recuperato anche il compagno.