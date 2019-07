Orso M49 ancora in fuga a Trento, il ministro Costa si fa la T-shirt: «Io sto con lui»

maglietta con la scritta «Io sto con Papillon» e la foto dell'orso M49. L'animale, catturato vicino a Trento a causa dei danni che ha provocato a pollai e allevamenti, euttora ricercato dai forestali della Provincia Autonoma.



Il presidente del Trentino, il leghista Maurizio Fugatti, ha dato l'ordine di abbattere l'orso se si avvicinerà alle case, mentre il ministro Costa si è detto contrario all'uccisione. «Sapete che sto seguendo con estrema attenzione quanto sta accadendo in Trentino a #M49, che mi piace chiamare Papillon al posto di una sigla che ricorda un'arma da guerra - ha detto il ministro -. In questo momento non sappiamo di preciso dove sia, anche se ci sono stati due avvistamenti questa mattina, che fanno capire che è vivo. Sono in contatto con i miei dirigenti, con i tecnici trentini e di Ispra per ogni aggiornamento del caso. Così come costante è il rapporto con gli enti locali, per trovare insieme una soluzione affinché #Papillon possa vivere al meglio».



LEGGI ANCHE Il Direttore del Gazzettino: ROMA - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5s), ha postato su Facebook una sua foto con indosso unacon la scritta «Io sto con Papillon» e la foto dell'. L'animale, catturato vicino a Trento a causa dei danni che ha provocato a pollai e allevamenti, e subito evaso dal centro faunistico, superando reti a 7mila volt , è tdai forestali della Provincia Autonoma.Il presidente del Trentino, il leghista Maurizio Fugatti, ha dato l'ordine di, mentre il ministro Costa si è detto. «Sapete che sto seguendo con estrema attenzione quanto sta accadendo in Trentino a #M49, che mi piace chiamare Papillon al posto di una sigla che ricorda un'arma da guerra - ha detto il ministro -. In questo momento non sappiamo di preciso dove sia, anche se ci sono stati due avvistamenti questa mattina, che fanno capire che è vivo. Sono in contatto con i miei dirigenti, con i tecnici trentini e di Ispra per ogni aggiornamento del caso. Così come costante è il rapporto con gli enti locali, per trovare insieme una soluzione affinché #Papillon possa vivere al meglio».

«Molti di voi mi hanno chiesto di accogliere l'invito dell'Abruzzo ad ospitare Papillon - ha proseguito Costa -. Nel ringraziare gli amministratori che hanno proposto questa soluzione, dimostrando un'enorme sensibilità sul tema, voglio precisare che non ritengo opportuno che un orso trentino venga trasferito in Abruzzo, dove questa specie non esiste in natura. Come molti di voi sanno, Papillon potrebbe mettere a rischio la già rara popolazione di orso marsicano che, purtroppo, presente in un numero limitato di esemplari, è in via di estinzione e, giustamente, estremamente tutelato. Ringrazio davvero tanto la comunità abruzzese, ma purtroppo non è una soluzione praticabile». «Detto questo - ha concluso Costa - ripeto, stiamo arrivando ad una soluzione definitiva che mai e poi mai possa comprendere l'abbattimento. Nessuno deve ammazzare l'orso Papillon! Non ha senso!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA