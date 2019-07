La Consulta: «L'orso si può uccidere». Lui compare in foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTRENTO L'orso in fuga non si è allontanato molto dalla gabbia dov'era stato rinchiuso nella notte tra domenica e lunedì. Ieri mattina alle 9.29, sei ore e mezzo dopo l'evasione dai recinti del Castellèr, M49 è stato ripreso da una fototrappola sistemata dai cacciatori di Pergine tra i boschi della Marzola, la montagna che si affaccia su Trento. L'animale ha percorso meno di dieci chilometri e sembra in buona salute: qualcuno spera che da lì riesca a tornare verso i boschi dove ha vissuto tra la Val Rendena e le Dolomiti di Brenta,...