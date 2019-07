L'orso M49 è scappato Beffate reti a 7mila volt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVASIONETRENTO È scappato. Non l'hanno fermato le reti metalliche, i muri, e neppure l'alta tensione. Per evadere, l'orso M49 ha superato due recinzioni percorse da corrente elettrica a settemila volt, si è arrampicato su una barriera alta quattro metri, l'ha scavalcata ed è tornato libero, nelle foreste sopra Trento. Non basta: per arrivare al muro esterno, ha dovuto superare altre due recinzioni elettriche ad alta tensione che lo separavano dall'area in cui è reclusa da tempo l'orsa DJ3. L'evasione dell'orso M49 è già leggenda sul...