Venti forti in montagna e in alcune valli del Veneto, la Protezione civile dichiara la fase di attenzione

Venti settentrionali forti sulle zone montane e in quota. Queste le previsioni per la serata di oggi, 24 novembre, e per la giornata di domani in Veneto. È possibile anche qualche forte raffica di Foehn in alcune valli e localmente sulle zone pedemontane.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di “attenzione” per “vento forte” relativamente alle zone montane e pedemontane del Veneto, dalle 20 di questa sera alla mezzanotte di domani.