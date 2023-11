Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg. Arriva il freddo polare: venti gelidi fino a 90 km/h. Le previsioni

Meteo, le previsioni in Veneto e Friuli Venezia Giulia per i prossimi giorni, arriva la prima vera ondata di freddo e un assaggio di inverno. C'è sole su gran parte del Nordest ma il risveglio di oggi, 18 novembre (e quello di domenica), sarà da brividi. Clima freddo e tempo asciutto, ma c'è anche qualche pioggia in arrivo.