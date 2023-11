Meteo, le previsioni per i prossimi giorni. Tempesta Mediterranea, dove e quando: crollo delle temperature e rischio nubifragi

Tempesta Mediterranea in arrivo. Questa settimana si prospetta piuttosto agitata dal punto di vista meteorologico. Come indicato dall'ecmwf, ci sarà una prima fase di maltempo significativo con neve a bassa quota. poi in una seconda fase, dove potrebbe verificarsi una vera e proprio incursione d'aria molto fredda. Vediamo ora dove e quando, con le previsioni del meteo.it.

Meteo, arriva il freddo: neve, piogge e gelate sull'Italia. Calano le temperature: gli scenari da Nord a Sud