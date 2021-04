Zaia in diretta: «Veneto, record di vaccinazioni: 48.500»

VENEZIA - Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 30 aprile 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto confermato oggi in zona gialla anche per la prossima settimana, per quanto l'indice Rt dei contagi sia in risalita verso l'1. Accelera intanto la campagna vaccinale: nuove forniture di siero consegnate e in consegna in questi giorni: da oggi si passa ad oltre 40.000 iniezioni al giorno. Sul caso dei test rapidi, il governatore riferirà martedì 4 maggio alla quinta Commissione del Consiglio regionale. Confermato per il 13 maggio l'arrivo in Veneto del generale Francesco Paolo Figliolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi, «Abbiamo 400mila dosi di vaccino e... NORDEST Zaia nomina Pirandello, se ne compiace e aggiunge: «Ho citato... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Vaccini, aperte le prenotazioni... COVID Vaccini, ecco quando tocca ad ogni fascia di età, dagli 80 ai... IL PUNTO Zaia: «Variante indiana, dubbi sull'efficacia degli... NORDEST Zaia: «Non ci sono magheggi da parte di nessuno su... NORDEST Zaia: "Variante indiana in Veneto"

Vaccinazioni e dosi in arrivo

«Fatte in Veneto ieri 48.492 vaccinazioni, un record per il Veneto e probabilmente in Italia, in rapporto alla popolazione. D'ora in avanti vorremmo viaggiare al ritmo di 40.000 iniezioni al giorno se ce la facciamo e se ci sono vaccini a sufficienza. Ieri ho sentito il generale Figliolo al telefono e l'ho aggiornato sulla situazione. Tra oggi e domani arrivano 150.000 Astrazeneca, 29.000 Moderna, 14.000 di J&J, Pfizer aumenta a 225.000 a settimana. Conclusione: ora abbiamo una base di stabilità e possiamo accelerare sulla velocità della campagna. Il punto di domanda è Astrazeneca, non ci ha dato garanzie sulle consegne future. Ma abbiamo un menù di vaccini importante. E apriremo a breve altri centri di vaccinazione».

Appello ai 60enni

«Li invito a prenotarsi e a vaccinarsi perchè così possiamo passare alle fascia successiva. Messi in sicurezza gli over 60, possiamo dire che il grosso del lavoro è fatto. Con gli over 60 (fascia 60-69 anni) siamo ad oggi al 20% di copertura con la prima dose, per metà maggio dovremmo chiudere questa fascia. Per i settantenni siamo al 70% di vaccinati. Gli over 80 li abbiamo sostanzialmente chiusi. Stiamo arrivando velocemente a cinquantenni e quarantenni. Ricordo che la vaccinazione è volontaria e non obbligatoria».

E' possibile scegliersi il vaccino?

«No, al netto ovviamente di quanto disposto in sede di anamnesi dai medici».

Audizione in Commissione del 4 maggio

«Mi è stato chiesto di andare e sarò presente il 4 maggio con i tecnici della Regione. Se vogliono sentire anche il prof. Crisanti? Non spetta certo a me a stabilire chi deve sentire o meno la Commissione».

Il futuro di Zaia e il gossip politico

«Il segretario Salvini sta facendo bene il segretario. Smettetela col tirare in ballo il mio futuro perchè non farò nè il presidente del Consiglio nè il segretario del partito. Devo dare risposte ai veneti che mi hanno eletto, mi occupo di Veneto e non di altro. A chi si preoccupa del mio futuro dico di stare tranquillo perchè non me ne frega niente di fare scalate politiche. Vedo che quello che succede in Veneto ha una risonanza enorme, vedremo dove va a finire questa storia».

Festa del 1 maggio

«Di fronte alle difficoltà di oggi e alla crisi che ne è conseguita - è il messaggio del governatore alla vigilia del 1. maggio - siamo tornati a percepire la necessità vitale del lavoro come strumento di ripresa, di riscatto, di rinascita. Dalla situazione in cui questa pandemia ci ha trascinato ne usciremo, e sono certo che la via maestra per farlo sarà irreversibile quando ci saremo lasciati alle spalle l'incertezza riguardo al lavoro che oggi sono in troppi a vivere».