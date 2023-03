Lavoro rifiutato dai giovani e gli over 50 arrancano: «Io, mamma, con un figlio a carico, ho accettato un contratto da 6 euro l'ora»

Lavoro rifiutato dai giovani, viceversa ricercato come oro dagli over 50. Due realtà contrapposte, due modi di intendere e porsi davvero diversi. Per riflettere su questo argomento pubblichiamo oggi la testimonianza ricevuta da una nostra lettrice non più giovanissima, alle prese con l'invio di curricula e le offerte da parte delle aziende.

In riferimento agli articoli usciti sul sito che parlavano di tutti quei lavoratori over 50 che non trovano nessuno che li assuma perché considerati troppo vecchi, beh, non posso che confermare questa situazione. Le aziende preferiscono assumere i giovani con contratti che prevedono stipendi molto più bassi.

Purtroppo anch'io faccio parte della categoria over 50 disoccupati, per ben due mesi ho inviato centinaia e centinaia di curricula, qualcuno mi ha risposto, e per fortuna. Ma alla fine mi sono dovuta accontentare: ho accettato un lavoro da 6 euro l'ora.

Si tratta di una cifra molto bassa, soprattutto per chi, come me, ha ancora un figlio a carico.

Rosy