Lavoro rifiutato dai giovani. «Io, mamma in auto con mio figlio per consegnare curriculum ovunque»

Ci sono giovani che non vogliono lavorare e giovani che vogliono lavorare e molti che fanno sacrifici e si adattano a stipendi immorali.



In questi giorni sto accompagnando mio figlio a portare i curriculum in tutte le attività dove potrebbe lavorare (fabbriche, bar, ristoranti, gelaterie, negozi, eccetera...). Lo porto io perché, avendo appena compiuto i 18 anni e ed avendo terminato la scuola, deve ancora dare l'esame per la patente. Proprio oggi ho visto un annuncio di un bar dove cercano un barista, e giorni fa in quel bar mio figlio aveva portato il curriculum, cercavano anche senza esperienza e lui ha esperienza. Ma ancora niente.



Fuori da negozi, ristoranti e attività varie, campeggiano cartelli di ricerca personale che stanno affissi per settimane, i curriculum li abbiamo portati anche in quei posti, ma nessuno chiama, neppure per un colloquio conoscitivo. Quindi mi vinee da porre questa domanda: siamo davvero sicuri che siano i giovani a non voler lavorare?



Mamma Patrizia

