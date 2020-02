Coronavirus, la situazione a Nordest. In Veneto scuole aperte per gli studenti che tornano dalla Cina senza sintomi

Coronavirus, la situazione a Nordest. Sul Gazzettino.it le ultime notizie sulla diffusione del virus, eventuali contagi, persone in quarantena, disposizioni sanitarie delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

STUDENTI DALLA CINA IN ITALIA POSSONO ANDARE A SCUOLA

Non c'è' preclusione a frequentare la scuola per gli studenti che sono arrivati in Italia dalla Cina e che non presentano i sintomi caratteristici del coronavirus. Lo dispone la circolare congiunta del Ministero della Salute e dell'Istruzione che verrà diffusa lunedì prossimo. Lo ha anticipato oggi Francesca Russo, dirigente della direzione di prevenzione regionale del Veneto, durante la conferenza stampa convocata a Venezia dal presidente Luca Zaia. La circolare, che verrà trasmessa alle direzioni scolastiche, interesserà oltre alle scuole primarie e secondarie, alle università anche le comunità infantili. Riguarderà tutti coloro che sono tornati in Italia dalla Cina e che non presentano sintomi. Stessa indicazione anche per i luoghi di lavoro. «Si può comprendere l'apprensione dei genitori - ha sottolineato Zaia - ma non ci deve essere fobia per gli studenti o persone asintomatiche. Quindi possono frequentare la scuola o andare al lavoro».



IN CINA PER IL CAPODANNO CINESE, TORNANO: FAMIGLIA IN QUARANTENA

Una famiglia residente a Corbola, in provicia di Rovigo, era partita alla volta di Hangzhou per riabbracciare i parenti al Capodanno cinese. Padre e figlia sono rientrati giovedì in Basso Polesine, a Corbola, dove abitano regolarmente, da otto anni, in via Rosetta Pampanini. Adesso sono “sorvegliati speciali”, perché la metropoli di Hangzhou si trova a 700 chilometri Wuhan, l’epicentro dove è scoppiata l’epidemia (LEGGI).

LO STUDENTE IN ISOLAMENTO NEL BELLUNESE

Era partito con i sogni dei suoi 23 anni per un’esperienza unica: un tirocinio al consolato italiano in Cina. È tornato con una mascherina, le immagini da apocalisse delle strade deserte impresse nella mente. Davide Barattin, di Polpet, studente di Relazioni Internazionali all’università di Firenze era arrivato il 10 gennaio scorso a Guangzhou, città della Cina del sud, a 850 chilometri da Wuhan. Nemmeno il tempo di ambientarsi iniziare il tirocinio al consolato, che si è trovato in piena emergenza. È tornato a casa sano e salvo l’altro ieri: non esce e starà due settimane nella sua abitazione, con mascherina per precauzione (LEGGI).