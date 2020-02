Epidemia Coronavirus, i due scenari su “Nature”: «Colpirà dalle 39mila alle 190mila persone»

Gli scienziati e le autorità sanitarie di tutto il mondo sono impegnate in una corsa per arrestare la diffusione del coronavirus. Il bilancio delle del virus che dalla Cina si sta diffondendo in tutto il mondo è di 259, con un tasso di mortalità del 2-3 per cento. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia una «emergenza sanitaria di rilevanza internazionale». Quali sono i possibili sviluppi dell'epidemia? La rivista scientifica britannica “Nature”, tra le più autorevoli, disegna due scenari.

Nella migliore e più ottimistica delle ipotesi il virus potrebbe infettare 39mila delle 30 milioni di persone che vivono nella regione di Wuhan. «Sembra che il virus sia sfuggito di mano in Cina, diffuso troppo, troppo rapidamente per essere davvero contenuto», afferma Ian Mackay, un virologo dell'Università del Queensland a Brisbane, in Australia. «Nel migliore dei casi, un minor numero di persone verrà infettato grazie agli effetti delle misure di controllo», afferma Ben Cowling, un epidemiologo dell'Università di Hong Kong. Ma è troppo presto per capire se gli sforzi per mettere in quarantena le persone e l'uso diffuso delle maschere facciali stanno funzionando.

Nella seconda delle ipotesi - quella peggiore - il virus potrebbe infettare circa 190.000 persone, scrive ancora Nature. Gli scienziati sono particolarmente preoccupati per i nuovi focolai che si stanno manifestando fuori dalla Cina.

Nel caso in cui gli sforzi per contenerlo dovessero fallire, c'è un'alta probabilità che il viru diventi endemico. Come per l'influenza, ciò potrebbe significare che ogni anno si verificano decessi durante la circolazione del virus, fino allo sviluppo di un vaccino. Se il virus può essere diffuso da persone infette ma che non presentano sintomi, sarà più difficile controllarne la diffusione, aumentando le probabilità che il virus diventi endemico.

Ci sono stati diversi casi di persone infette che non hanno mostrato sintomi, ma non è ancora chiaro se tali casi asintomatici o lievi siano comuni e se o quanto siano contagiosi. «Probabilmente stiamo esaminando un virus che sarà con noi per molto tempo, forse per sempre», afferma Mackay. I casi asintomatici distinguono il nuovo virus dal coronavirus correlato che causò la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Nel 2002-2003 si è verificato un focolaio globale di questo virus, ma di solito si è diffuso solo quando le persone avevano sintomi così gravi da aver bisogno di cure ospedaliere. Una volta che le epidemie negli ospedali furono messe sotto controllo, la Sars fu contenuta.

Alcuni ricercatori temono che, man mano che il coronavirus cinese si diffonde, l'agente patogeno potrebbe mutare in modo da causare malattie nei giovani. Attualmente, il virus ha causato gravi malattie e morte, soprattutto nelle persone anziane, in particolare quelle con malattie croniche come il diabete e le cardiopatie. Un uomo di Wuhan di 36 anni in buone condizioni di salute è la vittima più giovane segnalata finora.

Il tasso di mortalità di questo coronavirs è significativamente inferiore alla Sars, che ha ucciso circa il 10% delle persone infette. Il numero di decessi dipenderà anche da come il sistema sanitario cinese affronterà l'alto numero di casi. La Cina sta costruendo due nuovi ospedali a Wuhan per accogliere le persone infette, ma se il virus si diffonde in alcune parti del mondo con meno risorse, come le regioni dell'Africa, i loro sistemi sanitari potrebbero avere difficoltà, afferma Sanjaya Senanayake, specialista in malattie infettive presso la Australian National University di Canberra. Nel dichiarare un'emergenza sanitaria globale, il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che la sua preoccupazione principale è che l'epidemia potrebbe diffondersi in paesi con fragili sistemi sanitari. Se il virus si diffonde in tutto il mondo, il numero di decessi potrebbe essere notevole. L'attuale tasso di mortalità del 2-3% - sebbene non sia così elevato come per la Sars - è ancora piuttosto elevato per una malattia infettiva, afferma Adam Kamradt-Scott, uno specialista globale di sicurezza sanitaria presso l'Università di Sydney, in Australia. L'epidemia di influenza del 1918, nota come influenza spagnola, infettò all'incirca mezzo miliardo di persone, un terzo della popolazione mondiale all'epoca, e uccise oltre il 2,5% delle persone infette - circa 50 milioni di persone.



