Coronavirus, cessato allarme nella Marca: Ulss revoca l'isolamento dei due casi sospetti

L’Ulss 2 comunica che è stata revocata la misura dell’isolamento domiciliare per i due italiani, una imprenditrice 50enne e un bimbo di 4 anni, per i quali nei giorni scorsi, al rientro dalla Cina, era stata disposta questa misura precauzionale.



Per la 50enne, che aveva manifestato un quadro febbrile (in assenza però di problemi respiratori importanti) è giunto oggi pomeriggio dall’Istituto Spallanzani di Roma, l’esito negativo della ricerca del Coronavirus. Il caso è quindi chiuso.



Per il bambino l'evoluzione del quadro clinico ha consentito di riclassificarlo come asintomatico e, dunque, non più necessitante di isolamento domiciliare.