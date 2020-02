Coronavirus, il vademecum del ministero dell'Interno: «Evitare carne e prodotti poco cotti, lavare le mani»

Coronavirus, il vademecum del ministero dell'Interno. Mentre il Cdm dichiara lo stato di emergenza sanitario in Italia dopo l'accertamento di due casi di coronavirus a Roma, il ministero dell'Interno ha diffuso delle linee guida da adottare in via precauzionale per scongiurare il contagio, uno scenario che è definito comunque «poco probabile».

ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE

1 Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone;

2 Coprire con il gomito flesso o con un fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce;

3 Evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse;

4 Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico;

5 Evitare contatti con animali vivi in aree mercatili;

6 Evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti. Gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione incrociata con cibi crudi.

Ultimo aggiornamento: 1 Febbraio, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA