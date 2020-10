Coronavirus Veneto, positivi oltre quota 10mila (+490) con oltre 3,6 milioni di test effettuati, Treviso la più colpita Il bollettino

Coronavirus Veneto, sono 490 in più i positivi delle ultime 24 ore, 341 dalle 17 di ieri, per un totale di 36.843 positivi dall'inizio dell'epidemia; i casi positivi ad oggi sono 10.256 mentre in isolamento vi sono 124 persone in più da ieri, per un totale di 13.135; i pazienti ricoverati nelle aree critiche sono saliti nelle ultime 24 ore di 51 unità per un totale di 537, con 61 ricoverati nelle terapie intensive, 9 in più da ieri. Mentre i tamponi molecolari e i test rapidi hanno superato in totale i 3,6 milioni (2,1 milione i primi e un milione e mezzo i secondi).

Treviso risulta la provincia più colpita con 81 casi, poi Verona 70 e Belluno 62. Solo 2 casi in Polesine, ma ancora 6 in corso di assegnazione (7 sono da fuori Veneto).

Ultimo aggiornamento: 14:18

