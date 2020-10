Coronavirus Veneto, 926 contagi in 24 ore e 4 vittime, stabili le terapie intensive

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 17 ottobre 2020. Il report delle ore 17 della Regione registra 926 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 520 nella notte e 406 da stamani. Il totale dei positivi da febbraio sale a 35.457. Ci sono state altre 4 vittime (totale è di 2250).

A Treviso 252 nuovi infetti, a Vicenza 198, a Verona 192, a Padova 183, a Venezia 35, a Rovigo 17 a Belluno 38. Gli attualmente positivi in Veneto sono 8.740. Si registra anche una nuova vittima che porta il conto dei decessi a 2.247. Gli ospedali: sono 351 i pazienti ricoverati in area non critica, 44 quelli in terapia intensiva. Ad oggi in isolamento si trovano 14.251 cittadini.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Zaia ha firnato nel pomeriggio una nuova ordinanza che proroga in sostanza le restrizioni già in atto --> SCARICA QUI

ISOLAMENTI DOMICILIARI

Covid, nuovo Dpcm entro lunedì. Stretta su sport, ristoranti e coprifuoco: ecco le misure Il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti- Covid si è concluso a notte fonda, verso le 4.30. Il Dpcm, a quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe essere varato tra domenica e lunedì.

