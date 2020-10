Coronavirus in Veneto: 370 nuovi contagi nella notte e 4 morti. Quasi 13mila persone in isolamento

Coronavirus in Veneto , sono 370 i nuovi contagiati nella notte e 4 le persone decedute. La provincia più colpita è Verona (+71), seguita da Vicenza (+49), Venezia (+34) e Padova (+29). Sono inoltre 136 i nuovi casi di contagio di persone residenti fuori provincia. Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica sono 375, delle quali 279 positive, mentre in terapia intensiva ci sono 45 pazienti, dei quali 40 positivi.

Le persone in isolamento sono ora 12.972

