Coronavirus in Veneto, nuova ondata di contagi nella notte: 520 nuovi infetti. E 169 sono a Treviso, 138 a Vicenza. Una vittima Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 17 ottobre 2020. Il report delle ore 8 della Regione registra 520 nuovi contagi nella notte: a Treviso 169 nuovi infetti, a Vicenza 138, a Verona 86, a Padova 72, a Venezia 24, a Rovigo 11, a Belluno 7. Gli attualmente positivi in Veneto sono 8.740. Si registra anche una nuova vittima che porta il conto dei decessi a 2.247. Gli ospedali: sono 328 i paienti ricoverati in area non critica, 43 quelli in terapia intensiva. Ad oggi in isolamento si trovano 14.251 cittadini.

I DATI NELLE 24 ORE

Nuova impennata dei positivi Covid in Veneto, che oggi registra 774 casi in più e 3 vittime, se si analizzano i dati guardano alle 24 ore.

Covid, nuovo Dpcm entro lunedì. Stretta su sport, ristoranti e coprifuoco: ecco le misure Il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti- Covid si è concluso a notte fonda, verso le 4.30. Il Dpcm, a quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe essere varato tra domenica e lunedì.

