Coronavirus in Veneto, 394 contagi nella notte e tre vittime. Nei reparti 467 pazienti e 52 nelle terapie intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di domenica 18 ottobre 2020. Salgono a 35.851 i casi di Covid nella nostra regione da inizio pandemia: oggi ci sono stati altri 394 nuovi infetti. Il contagio più consistente si registra a Vicenza con 111 positivi al virus, poi Treviso con 99, Padova con 75, Verona con 37, Venezia con 24, Belluno con 23, Rovigo con 11. Purtroppo nella notte ci sono state anche tre vittime. Sono attualmente 467 i pazienti ricoverati in area non critica, 52 quelli nelle terapie intensive. In isolamento abbiamo 13.809 cittadini.

