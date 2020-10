Coronavirus Fvg, oggi 155 nuovi positivi e due morti, 14 in terapia intensiva. Il dettaglio dei casi, 3 nelle Rsa

TRIESTE - Oggi, domenica 18 ottobre, sono stati rilevati 155 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e sono stati registrati due decessi. Si tratta di un 95enne di Dignano, che era ricoverato presso il Dipartimento di Malattie infettive di Udine, e un 91enne di Trieste, morto presso la Rsa San Giusto e già ospite della casa di riposo Hotel Fernetti. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.415 di cui: 2.141 a Trieste, 2.207 a Udine, 1.361 a Pordenone e 670 a Gorizia, alle quali si aggiungono 36 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 2.112. Salgono a 14 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 56 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 361, con la seguente suddivisione territoriale: 199 a Trieste, 80 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia. I totalmente guariti sono 3942, 31 i clinicamente guariti e 2011 le persone in isolamento.

Tre casi nelle Rsa

Nel dettaglio dei casi di Covid in Fvg sono state registrate tre positività in due Residenze protette per anziani, una in Carnia e una nei pressi di Udine. Tra i dipendenti del Sistema sanitario regionale sono stati rilevate una positività al Cro di Aviano e una in Asugi. Negli istituti scolastici, sono risultati positivi un insegnante dell'Istituto Flora di Pordenone; un insegnante e due alunni dell'Istituto Comprensivo di Porcia; un alunno del Liceo Grigoletti di Pordenone e uno del Liceo Petrarca di Trieste. Per quanto riguarda i rientri da estero, sono 5 le persone positive rintracciate dopo rientro (3 dalla Romania, 1 dal Messico, 1 dall'Ucraina). Tra le attività produttive, un dipendente di un'azienda di Brugnera è risultato positivo in seguito a test rapido eseguito dal medico competente, risultato confermato anche al successivo test molecolare. Un dipendente positivo è stato rilevato anche, rispettivamente, a Monfalcone, Pasian di Prato e in una palestra di Trieste.

