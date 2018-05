Umidità e piogge: non c'è scampo dalle zanzare tigre. E le cimici asiatiche? Usate acqua e sapone...

di Emanuele Minca

SAN VITO - Tornaa San Vito: prime segnalazioni in municipio che corre ai ripari avviando la campagna disinfestazione. Intanto cresce la preoccupazione per la forte presenza dellein alcune zone di San Vito.Complice l'creata dalle recenti e abbondanti piogge, si prevede un aumento della zanzara tigre e già in municipio sono giunte le prime segnalazioni di sanvitesi preoccupati per il loro proliferare, che chiedono un intervento deciso da parte dell'Amministrazione. C'è forte preoccupazione tra i residenti, ma soprattutto gli agricoltori, per la presenza della cimice asiatica, in particolare a Ligugnana e Savorgnano. Un insetto invasivo che in molti casi non ha abbandonato le abitazioni neanche durante la stagione invernale: la specie asiatica lascia delle macchioline marroni al suo passaggio, che sporcano. Come evidenziato dall'assessore all'ambiente, Giovanna Coppola, per dare delle risposte «ci si può affidare a quanto riporta il vademecum a cura dell'Ersa, che si può trovare sul sito comunale, in cui si spiega cosa si può fare per impedire l'ingresso delle cimici o per eliminarle». Si suggerisce di collocare delle zanzariere e tappare ogni fessura in casa. Ma questi insetti in realtà sembrano superare ogni ostacolo. Una volta catturate, immergerle in acqua e sapone...