SACILE - Una campagna che si rinnova anche quest'anno, quella contro le zanzare tigre. Dal 2005 il Comune di Sacile è impegnato con il gruppo di volontari, composto da una quarantina di persone, nella lotta a questa emergenza che col passare del tempo è diventata sempre più grave. Appartenente all'ordine dei ditteri, questo insetto è arrivato in Italia più di un decennio fa dal sud est asiatico e si è ormai adattato ai nostri ambienti. Si tratta di un animale particolarmente aggressivo. La sua presenza così massiccia è dovuta al fatto che gli bastano piccole quantità di acqua per la deposizione delle uova; ad esempio possono farle in sottovasi, tombini, bottiglie, barattoli e piccoli contenitori. Riescono, inoltre, a produrle anche in periodi asciutti e ciò aumenta la loro possibilità di riprodursi.

Importante è quindi adottare una serie di accorgimenti passivi e per spiegarli, si è tenuto ieri, all'ospitale San Gregorio, un incontro che ha visto presenti oltre ai volontari il sindaco Carlo Spagnol, il nuovo assessore all'Ambiente Ariana Sabato e Paolo Casetta dell'Ufficio Ambiente: «Un appuntamento al quale noi teniamo molto ha commentato Spagnol -; siamo contenti perché da soli non si fanno molte cose, ma in tanti sì. Aiutare il Comune in questo progetto è importante e ne va della salute di tutti. Bisogna camminare insieme. Il mio ringraziamento ha continuato il sindaco va a tutti voi. Viviamo in un periodo storico in cui tanti si lamentano, ma pochi intervengono in prima persona, quindi è fondamentale quello che state facendo. L'8 giugno di terrà, durante il tradizionale mercato cittadino nel centro del Giardino della Serenissima, un gazebo, dove i volontari distribuiranno pastiglie contro le zanzare da mettere nei pozzetti una volta al mese. Il tutto verrà fatto in modo gratuito, con l'unico intento di incentivare questa campagna contro tali insetti».

«Vorrei fare un appello a tutti coloro che desiderano cimentarsi nell'attività ha commentato l'assessore all'Ambiente Ariana Sabato ; chiunque può rivolgersi ai nostri uffici per partecipare. Il Comune interviene nelle zone pubbliche, ma per quelle private possono farlo solo i proprietari dei terreni. Per questo è fondamentale l'intervento di tutti. Siamo un fiore all'occhiello, con più di cinquanta zone coperte, tra i pochi Comuni in Italia a portare avanti questo tipo di azione, fondamentale per il contenimento della popolazione della zanzare tigre e di quella comune».

Le pastiglie, prodotte con un principio attivo biologico, distribuite ieri ai volontari e che verranno date durante il gazebo l'8 giugno, andranno introdotte nei pozzetti attraverso l'apposita caditoia, possibilmente nella zona in cui si intravede l'acqua di ristagno e sarà possibile chiedere ulteriori spiegazioni agli esperti presenti. Sarà utile porle fin da subito: infatti, come spiegato da Paolo Casetta dell'Ufficio Ambiente, le scarse piogge di quest'anno non le hanno fermate, ma anzi sono partite prima per arrivare fino a noi. Le abbiamo già potute notare poiché si distinguono da quelle comuni, che arrivano col tramonto, per la loro presenza anche durante le ore calde di sole. Quest'anno sono stati registrati anche due casi di zanzare West Nile, cioè quelle che portano con sé il virus diffuso inizialmente in Africa e Asia e che oggi è arrivato a noi. Esso può essere pericoloso per l'uomo e può provocare febbre alta, mal di testa e debolezza: «Consapevoli di ciò - ha affermato l' assessore Sabato - vorremmo bloccare la proliferazione di questa specie».