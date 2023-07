Mestre. Febbre dengue, individuato un caso. Scatta la disinfestazione: «Tenete le finestre chiuse». I sintomi

MESTRE - Febbre dengue: individuato un caso d'importazione. ​Scatta la disinfestazione: «Tenete le finestre chiuse». A Mestre, nella zona di Favaro, è stato individuato un caso di dengue proveniente da un paese straniero. Lo ha comunicato l'Ulss 3.

Immediate le procedure di disinfestazione: trattamento adulticida contro le zanzare adulte.

Per questo viene chiesto alla cittadinanza di tenere chiuse le finestre, di far uscire agli animali domestici e non stendere il bucato.

SINTOMI DELLA FEBBRE DENGUE

I sintomi della febbre dengue sono mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle. Queste ultime possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre.

Nei casi più gravi, se non trattati, la febbre emorragica può essere potenzialmente fatale.