Giovane turista torna dal Brasile con la febbre Dengue: disinfestazione nel raggio di 200 metri dalla sua casa

PADOVA - Un caso di febbre Dengue riscontrata in un giovane turista di ritorno dal Brasile è stato segnalato dall'Ulss 6 Euganea. Dopo una settimana dal rientro in Italia, il giovane ha accusato febbre, malessere generale e forti dolori articolari. Le sue condizioni sono in netto miglioramento, con prossime dimissioni dopo circa una settimana di ricovero. In via precauzionale il Dipartimento di Prevenzione della Ulss 6, d'intesa con il Comune di Villafranca Padovana dove risiede l'uomo, ha disposto la disinfestazione straordinaria, a partire da oggi, 28 luglio 2023, e per tre giorni, nel raggio di 200 metri dal domicilio del giovane. La prossima settimana l'Ulss provvederà a verificare l'efficacia del trattamento effettuato.

Ultimo aggiornamento: 18:52

