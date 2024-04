Romario torna in campo a 58 anni: potrebbe giocare con il figlio Romarinho all'America RJ

A 58 anni, l'ex campione brasiliano Romario farà il suo ritorno sul campo da calcio per sostenere l'America RJ, squadra di quarta divisione di cui è presidente dal gennaio scorso. È possibile che in alcune partite si unisca a suo figlio, che gioca per lo stesso club dal marzo. Dopo essersi ritirato nel 2009, Romario ha intrapreso la carriera politica, venendo eletto senatore per la prima volta nel 2015 e riconfermato nel 2022. Oltre alla politica, l'ex attaccante di Vasco da Gama e PSV Eindhoven si dedica ora a rilanciare il club che presiede, potendo persino condividere il campo con suo figlio.