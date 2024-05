Il Leicester di Maresca promosso in Premier League, i giocatori festeggiano cantando in italiano "O' surdat nnamorato"

È grande festa a Leicester. La squadra inglese, diventata famosa in tutto il mondo nel 2016 per aver vinto la Premier League da underdog sotto la guida di Claudio Ranieri, l'anno scorso è retrocessa. Dopo solo un anno di purgatorio in Championship (la serie b inglese) la settimana scorsa ha vinto il campionato ed è quindi tornata nella massima serie. Anche stavolta alla guida delle 'Foxes' c'è un italiano: Enzo Maresca. Così la squadra si è ritrovata per festeggiare da 'Sapori' un noto ristorante italiano di Leicester. E tra i vari canti e balli sono stati intonati anche diversi classici italiani, da 'O' surdat nnamorato' a 'Bella ciao'. In particolare il bomber della squadra Jamie Vardy è parso particolarmente preso dai successi italiani. Ad accogliere giocatori, team e famiglie lo chef Andrea Scarpati che presto riceverà la stella Michelin. Insomma, un legame, quello tra il Leicester e l'Italia, sempre più forte.