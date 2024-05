Del Piero: un film su di me? "Magari ci sarà qualche sorpresa"

Al cinema mi piacciono le storie che parlano di sport

Roma, 17 mag. (askanews) - Presenza speciale al Marché du Film a Cannes dell'Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero, che in intervista adombra la possibilità di un film o di uno speciale sul suo personaggio.

Sul suo rapporto col cinema il campione ex Juventus dice che gli piacciono i film che parlano di sport e di campioni, "è bello vedere come si raccontano, come arrivano sul grande schermo, sono affascinato perché lo sport è la mia vita e quando c'è dietro una storia sportiva c'è una partecipazione diversa da parte mia".

Ma alla domanda chi potrebbe interpretarlo in un film su Del Piero replica, "devo per forza essere interpretato da qualcuno? Vedremo, magari ci sarà qualche sorpresa presto".

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Cinecittà e Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, organizza anche per il 2024 la partecipazione di 15 società di vendita internazionale al prestigioso Marché du Film di Cannes. La manifestazione, che si tiene presso il Palais des Festivals in concomitanza con il rinomato Festival del Cinema 2024 (14-22 maggio 2024), offre un'opportunità unica per le imprese italiane di mostrare al mondo la propria creatività e competenza nel campo dell'audiovisivo. La presenza italiana a Cannes quest'anno si allarga alla più vasta collaborazione tra Lega Serie A e Agenzia ICE con l'obiettivo di rafforzare la promozione del Made in Italy. Ma anche delle filiere produttive italiane nel mondo attraverso la straordinaria eco-mediatica globale del calcio italiano e delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A.

(Intervista di Emanuele Bigi)