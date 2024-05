Europei di atletica, 50 anni dopo all'Olimpico le finlandesi che trionfarono nel 1974

Un’emozionante corsa nel passato all’interno dello stadio che le vide protagoniste 50 anni fa. Le quattro ex atlete finlandesi Riitta Salin, Pirjo Häggman, Marika Eklund e Nina Holmen, che furono protagoniste durante i Campionati Europei di Atletica Leggera ospitati a Roma nel 1974, sono tornate a visitare lo Stadio Olimpico in occasione delle riprese per un documentario televisivo e in vista della prossima edizione dei Campionati Europei, in programma dal 7 al 12 giugno.

Le atlete finlandesi vinsero un totale di cinque medaglie a Roma 1974.

Salin, Häggman ed Eklund componevano insieme a Mona-Lisa Pursiainen la squadra che si aggiudicò l’argento nella staffetta 4x400 dietro alla Germania. Salin, inoltre, vinse l’oro anche nella gara individuale dei 400 metri, mentre Holmen trionfò nella finale dei 3.000 metri e Pursianen salì sul terzo gradino del podio nei 200 metri. A completare la grande impresa delle atlete finlandesi la medaglia di bronzo che Pirkko Helenius vinse nel salto in lungo.