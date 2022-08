Camponogara, allarme dengue: torna da Cuba e si sente male. Ricoverato in ospedale. «Rischio cluster»

CAMPONOGARA - Caso di dengue a Camponogara nel veneziano. Un uomo tornato da un viaggio a Cuba si è sentito male ed è stato ricoverato immediatamente in ospedale. A lanciare l'allarme la fidanzata cubana che avrebbe allertato i medici: «Potrebbe essere dengue».

Dopo i primi accertamenti, è emerso che l'uomo ha contratto l'infezione trasmessa dalla zanzara tigre. Il paziente non è grave. Per evitare che l'infezione si estenda e scoppi un cluster, il sindaco di Camponogara ha immediatamente dato disposizioni per una disinfestazione nell'area in cui abita l'uomo.