SACILE - Non ha nome un’azione così vile e sciagurata che porta solo a sperare che quanti l’hanno messa in atto siano identificati e puniti dalla legge. La vittima dell’ennesima truffa è una sacilese di 90 anni: ha ricevuto una telefonata da una persona che le ha detto di essere suo nipote. «Sono malato e devo fare subito delle cure. Ho bisogno che tu mi aiuti, mi servono soldi». L’anziana tutta agitata ha ascoltato anche quando il malfattore le ha spiegato che avrebbe mandato un’amica a ritirare il denaro. E così è stato: quando il campanello è suonato, la novantenne si è trovata davanti una donna di circa quarant’anni alla quale ha consegnato un sacchetto contenente dei monili in oro che nel frattempo aveva preso dai cassetti. Voleva darli al nipote perchè di soldi in casa non ne aveva, e quell’oro - chissà quanti ricordi e quanti affetti custodiva - avrebbe potuto venderlo e con i soldi pagarsi le cure che sembravano così urgenti. Poi, una volta risposto concretamente alla richiesta di aiuto del fantomatico nipote, ha chiamato il figlio e si è resa conto di essere stata truffata. Umiliata. Gli investigatori dell’Arma di Sacile, che della lotta alle truffe hanno fatto uno dei principali obettivi, si sono messi subito al lavoro per identificare la donna che si è materialmente recata a casa dell’anziana per “rubarle” i monili in oro. Le telecamere della zona potrebbero dare un aiuto. I carabinieri della Compagnia di Sacile avvertono ancora una volta del rischio truffe e si appellano agli anziani affinchè non cadano nelle trappole di parenti feriti in incidenti o bisognosi di cure. Nel caso si fosse contatatti da persone sconosciute che chiedono denaro chiamare subito il 112. Da settembre poi ricominceranno gli incontri dei carabinieri di Sacile con la cittadinanza, in accordo con le varie amministrazioni comunali.