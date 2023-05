FIUME VENETO - Una 90enne truffata e una centenaria sotto choc. Dopo mesi di silenzio, la banda delle truffe agli anziani è di nuovo in azione nel Friuli Occidentale. Le ultime segnalazioni risalgono a sabato 29 aprile nel territorio comunale di Fiume Veneto, dove una 90enne è stata raggirata da un falso rappresentante delle forze dell'ordine che le ha fatto credere che il figlio era rimasto vittima di un incidente stradale e aveva bisogno di denaro in contate. La donna, molto scossa e preoccupata per il figlio, ha consegnato 600 euro all'uomo che, pochi minuti dopo la telefonata, si è presentato alla sua porta. Sul caso, denunciato ai carabinieri della stazione di Fiume Veneto, sono in corso accertamenti. Diversi gli episodi sventati dagli stessi anziani. In un caso la situazione di pericolo prospettata a una centenaria ha avuto ripercussioni dal punto di vista psicologico, perché la donna è rimasta duramente provata.



LE SEGNALAZIONI

I Carabinieri invitano alla massima prudenza e ricordano agli anziani che nessun rappresentante dell'Arma o della Polizia di Stato chiede denaro in contante per risolvere pratiche o problemi legati a incidenti stradali. Se dovessero arrivare delle telefonate sospette, bisogna chiamare subito il 112, perché i truffatori di solito continuano a battere la zona e a contattare altre potenziali vittime. Una segnalazione tempestiva permette alle forze dell'ordine di organizzare controlli e monitoraggi. Anche su Facebook, in particolare sul profilo "Sei di Fiume Veneto se...", sono stati segnalati alcuni episodi che, fortunatamente, non sono andati a segno perché le persone contattate hanno interrotto la comunicazione con i truffatori. Gli episodi risalgono tutti al primo pomeriggio di sabato. «Mia madre ha preso paura - scrive una residente - ma per fortuna ha capito che era una truffa e ha sbattuto giù il telefono». «Mia madre li ha mandati a quel paese - scrive un'altra utente - anche perché mio fratello era a casa a lavorare».



SOTTO CHOC

Tra gli anziani presi di mira c'è anche una donna di 101 anni. A raccontare sui social la brutta esperienza è stato il figlio. La madre, ammalata ma lucidissima, ha risposto alla telefonata. Uno sconosciuto le ha spiegato che il figlio aveva avuto un incidente stradale e che avrebbe dovuto consegnare subito 3mila euro a un avvocato mandato dai carabinieri per velocizzare le pratiche. «Soldi da dare brevi manu a un mediatore che era già in zona», ha spiegato il figlio mettendo in guardia i concittadini. Il figlio è furibondo. «La mamma - spiega - trema e piange di continuo». E poco importa se il figlio le ha ripetuto che non c'è stato alcun incidente, che sta bene e che non bisogna pagare nessuno.