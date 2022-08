PORDENONE - La racconta tutta d'un fiato, come se non credesse ancora a quello che gli è accaduto. E tra rabbia, schermate del pc e documenti, continua a ripetere, scuotendo la testa, «come cavolo ho fatto a cascarci... come ho fatto». Il protagonista, suo malgrado, di questa vicenda ha quarant'anni, un lavoro e una famiglia. Vive nel pordenonese e potrebbe essere l'ennesima vittima dell'ennesima truffa messa in atto da società che attirano gli investitori con piattaforme online, promettendo soldi facili: tu mi dai 5mila euro io te ne ritorno dieci volte tanti in poco tempo. E lo schema è quello che ha portato a testimoniare in Procura a Pordenone per il caso Gaiatto o, storia più recente, per le criprovalute, decine e decine di vittime: lo schema Ponzi.

Truffa online



Ieri pomeriggio il 40enne si è presentato nello studio del presidente regionale del Codacons, l'avvocato Vitto Claut, con tanto di computer e varia documentazione al seguito per segnalare di essere stato vittima di un raggiro. Poco dopo racconta cosa gli è accaduto, con la speranza che la giustizia faccia il suo corso. «A marzo un amico mi ha segnalato una piattaforma di investimenti online con sede a San Francisco . Le opzioni erano diversificate: dall'energia all'oro, dai maiali al gas». E, cosa più interessante, si poteva guadagnare molto bene e rapidamente . Il 40enne si iscrive alla piattaforma, investe circa 6mila euro e viene contattato dal responsabile finanziario che dice di aver vissuto in Italia e di parlare bene la nostra lingua. «Mi dice che tutto è a posto e dopo un paio di mesi, a maggio, vedo che ho già guadagnato duemila euro. Ma a quel punto la piattaforma si blocca e i tentativi di prelevare parte del denaro vanno a vuoto. Ed è solo l'inizio.

Investimenti online, guadagni facili e veloci



Il responsabile non si nega mai e rassicura a ogni contatto il 40enne. Fino a che a giugno si blocca tutto. Ad agosto magicamente la piattaforma riappare, «ma mi dicono che è utilizzabile solo per investimenti e che sara creata una nuova per i prelievi. E con mia grande sorpresa scopro che in quella vecchia il mio conto è lievitato a bel 534mila dollari ». Una somma assurda che lascia alquanto perplesso l'investitore pordenonese. «Sono gli interessi che hai maturato», gli spiega il responsabile.

Soldi depositati, prelievo negato

E così il 40enne usa 50mila di quei 534mila dollari per un altro investimento. Ma di fare prelievi non se ne parla . «Alle mie richieste mi risponde che prima dovevo pagare una tassa di 700 dollari . Non ero affatto convinto, così ho chiesto ad alcune delle persone che erano nella chat degli investitori (ben 2.700) se anche loro avevano dovuto pagare». Nella chat ci sono nomi e cognomi di professionisti, impiegati, lavoratori di ogni tipo. «Per accertarmi che fossero veri li ho cercati su Facebook e poi contattati attraverso il loro profilo. Corrispondevano, come il ginecologo che mi ha risposto che era tutto regolare e altri cinque ancora». Così paga. «Ho versato i soldi, ho detto al responsabile. Ora mi sblocchi così prelievo». Ma poi con altri giri, scuse, tassazioni anticipate e aumenti improvvisi delle stesse lo costringono a pagare altri 5000 dollari. La parola fine o, meglio, basta arriva quando al pordenonese, che nel frattempo dopo l'ultimo versamento ha cercato invano di prelevare i suoi soldi, viene spiegato che improvvisamente le tasse solo salite e deve versare altri dollari. «Allora ho detto stop. Ho urlato al responsabile che mi stava truffando e che ora avrei denunciato il tutto». E così ha fatto e ieri si è presentato nello studio della Codacons dove ad aspettarlo c'era l'avvocato Claut.

