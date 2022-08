Truffa online: acquista un cellulare da 500 euro e non riceve niente. Due i denunciati

ODERZO - Truffa online, compra uno smartphone per 500 euro ma non riceve niente. Un 33enne e un 42enne di origini tarantine sono stati denunciati dai Carabinieri di Oderzo con l'ipotesi di reato di truffa in concorso. Il duo, dopo aver pubblicato su una piattaforma di annunci economici online un cellulare, riuscivano a farsi accreditare da un cittadino senegalese residente nel trevigiano la somma di 500 euro. Una volta ricevuta la ricarica, i due si sono resi irreperibili.