CEGGIA - «Attenzione al sito dove acquistare il pellet: la truffa corre online». A mettere in guardia cittadini e clienti è Sila Ronchiato, la titolare della Ronchiato legna, nota azienda di Ceggia specializzata nel commercio di legna da ardere e pellet, fondata negli anni 80. La titolare, infatti, nei giorni scorsi ha scoperto il raggiro studiato da un gruppo di ignoti che sta vendendo pellet ai consumatori sul web, usando il nome di Ronchiato legna.

Vendita online truffa



«Abbiamo ha visto alcune sezioni del nostro sito duplicate in un dominio falso spiega la titolare . I prodotti sono diversi, ma il settore il cui opera e il logo dell'azienda sono gli stessi. Il sito fasullo è ronchiatolegna.com che ha copiato anche il nostro simbolo presentandolo, però, con il colore viola». Il sito, infatti, è molto somigliante a quello ufficiale dell'azienda che invece è ronchiato-legna.it con il trattino , il domino diverso e logo di colore verde. Il sito fasullo ha però già indotto alcuni consumatori all'acquisto. «Lo scorso 19 agosto abbiamo presentato denuncia ai Carabinieri di San Donà per sostituzione di persona continua Sila Ronchiato dopo che il primo utente, il 16 agosto, ci aveva fatto alzare le antenne: ci chiedeva le coordinate, perché aveva fatto un ordine che non risultava. Talvolta un disguido può accadere per cui abbiamo provato a verificare, ma dal giorno successivo è iniziata una pioggia di telefonate e mail. In media ne riceviamo una decina al giorno e il tam tam è continuo».

Pellet a prezzi bassi



Ad indurre in errore i clienti sono i prezzi bassi indicati nel sito truffaldino, complice il particolare momento del mercato. Negli ultimi mesi si è osservata una crescita continua nel web di siti e gruppi di imprese false. «Serve prestare attenzione perché i prezzi da loro indicati sono meno della metà di quelli del mercato continua Sila Ronchiato . Quello che praticherebbero è un sottocosto puro. Qualcuno, poi chiede a noi la consegna, altri le coordinate bancarie per pagare. Qualche cliente più accorto chiede se c'è un'offerta in corso, e per fortuna c'è anche chi ha intuito la truffa e ci segnala quanto accade sul web. Spero che il sito sia oscurato al più presto, per evitare uno sviamento della clientela e nuove potenziali truffe, evitando che i consumatori incappino in questa spiacevole situazione». I cittadini, ricercando sul web informazioni sui prezzi di pellet e legna per trovare l'offerta più conveniente e il prodotto più adatto alle proprie esigenze, continuano a trovare, oltre a siti di aziende professionali, siti web o pagine telematiche di aziende fittizie e truffaldine. Per distinguere un sito professionale da uno fittizio occorre osservarne la struttura e il contenuto. Mentre i primi contengono informazioni precise su aziende e sui prodotti, i siti-truffa mettono in evidenza le offerte sui prodotti e, soprattutto, richiedono pagamenti anticipati per l'acquisto. La truffa infatti su basa proprio su questo: sul pagamento anticipato dei prodotti che poi, puntualmente, non arrivano a destinazione.