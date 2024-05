Mercato europeo, agenti della Guardia di Finanza tra gli stand. Stanati lavoratori in nero e scontrini non emessi

PORDENONE - Tre lavoratori in nero e sette mancate emissioni dello scontrino fiscale. È il bilancio dell'ultimo controllo eseguito dalle Fiamme Gialle di Pordenone nel corso delle manifestazioni "Pordenone chiama Europa – Mercato Europeo 2024” e “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”.

L'operazione

Numerosi gli espositori controllati, tuttavia uno in particolare, dedicato alla cucina etnica, ha attirato l'attenzione dei finanzieri che hanno scoperto 3 lavoratori in nero, tutti stranieri. Al titolare dell’attività economica è stata applicata, per ciascuno degli addetti “non regolarizzati”, la maxi sanzione ed è stata richiesta al competente Ispettorato del Lavoro la sospensione dell’attività, atteso che il numero dei lavoratori impiegati “in nero” superava il 10% di quelli regolarmente assunti. Sette, invece, sono state le mancate registrazioni dei corrispettivi contestate dalle Fiamme Gialle nel corso dei controlli ai vari espositori delle due manifestazioni fieristiche.