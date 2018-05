Frane, passo Rest resterà chiuso sino a fine giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRAMONTI DI SOPRA - Niente da fare: ci vorrà ancora almeno un mese di attesa per poter utilizzare nuovamente il passo Rest che da Tramonti di Sopra conduce a Socchieve, in Carnia. Lo ha annunciato ieri il sindaco Giacomo Urban spiegando che ci sono imprescindibili condizioni di sicurezza da rispettare e che non avrebbe senso fare una corsa contro il tempo, quando invece è strategico avere a disposizione una viabilità sicura per molti anni. «La frana che si era staccata lo scorso inverno era di notevoli dimensioni - ha fatto sapere l'amministratore valligiano - e sopratutto ha divelto centinaia di metri di rete paramassi. Un campanello d'allarme che non può essere sottovalutato. Per questa ragione, Fvg strade, che ha la titolarità dell'arteria, non si sta limitando soltanto alla bonifica del tratto che è sceso a valle, ma sta predisponendo la sostituzione dei dispositivi di sicurezza del trattenimento del materiale con altre dotazioni più moderne e resistenti...