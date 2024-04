CORTINA D'AMPEZZO - “LaEsse” sale a Cortina. Il nuovo format di vendita della catena commerciale Esselunga punta sulla conca d’Ampezzo, in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, di cui è sponsor. Nel 2025, forse prima, dovrebbe dunque aprire il nuovo punto vendita, ben diverso dal supermercato per le famiglie. Proporrà eccellenze enogastronomiche, ma sarà anche luogo di incontro, un po’ caffetteria, un po’ negozio di prossimità, ma adeguato alle più attuali esigenze, a combinare bar e cucina, con il gusto e l’attenzione del vecchio pizzicagnolo di quartiere, pronto a proporre le più esclusive ghiottonerie.



L’OBIETTIVO

In questo modo il gruppo Esselunga punta a potenziare la propria presenza nel Veneto dove ha già aperto a verona e a Vicenza, oltre che nelle altre regioni italiane in cui è forte, a cominciare dalla Lombardia, sede anch’essa dei Giochi 2026. La sede del nuovo negozio di Cortina dovrebbe essere in via Cesare Battisti, la strada che porta verso il centro, che punta diritta sulla chiesa parrocchiale. Ora è assai trafficata, vi passa la direttrice da nord a sud della statale 51 di Alemagna, ma la prospettiva è di liberarla presto dalle auto e soprattutto dai camion, quando saranno pronti i due stralci della nuova viabilità, lungo l’asta del torrente Boite, con l’avvio dei cantieri previsto quest’anno: uno fra i ponti Corona e Crignes, l’altro sotto via delle Guide alpine, sulla riva sinistra del torrente. L’obiettivo dichiarato della rinnovata mobilità è la pedonalizzazione di via Battisti, per allargare ulteriormente il passeggio del centro, dell’isola pedonale attuale di corso Italia.



L’EX SINDACO

«Ho avuto una proposta in tal senso, per un accordo: mi è stata formulata la richiesta di spazi idonei», conferma Gianpietro Ghedina, proprietario di immobili lungo la strada, già destinati ad attività commerciali, con il negozio di abbigliamento Top Store, aperto da decenni, con il vicino Top Bar e la attigua sala giochi, al piano interrato. «In tutto posso mettere a disposizione una superficie importante, di 500 metri quadrati, che può interessare i promotori di questa nuova attività – aggiunge Ghedina – per ora stiamo valutando con attenzione la loro proposta, non c’è ancora nulla di definito. La Esse è uno dei tanti marchi che stanno cercando spazi a Cortina, per esserci, nel periodo delle Olimpiadi. Loro inoltre sono main sponsor del grande eventi sportivo». Gianpietro Ghedina è commerciante da generazioni e alla sua attività imprenditoriale unisce la passione per la politica, per l’amministrazione della cosa pubblica: è stato per un ventennio consigliere comunale e assessore, sindaco del paese dal 2017 al 2022, oggi è consigliere di minoranza. Suo affittuario è Giorgio Da Rin, oggi assessore comunale, nella giunta del sindaco Gianluca Lorenzi; da dodici anni gestisce il Top Bar, aperto nell’estate 2012 con due soci: «Dobbiamo liberare i locali con il mese di maggio, su indicazione della proprietà», conferma Da Rin. L’interessamento del gruppo Esselunga, con il marchio LaEsse, per i locali dell’attuale Top Store contrasta quindi con le voci diffuse in questi giorni, che darebbero invece come destinazione il vicino hotel De Len, anch’esso in via Cesare Battisti, aperto di recente, ricavato dalla ristrutturazione dello storico hotel Impero. L’albergo a cinque stelle, molto raffinato, con una esclusiva area benessere, si trova sul lato sinistro della strada, pochi metri prima del Top Store. La formula LaEsse è stata proposta per la prima volta a Milano nell’autunno 2019 e poi si è diffusa in diverse città italiane. Si compone essenzialmente di tre aree: un caffè con cucina a vista, dove consumare pasti preparati al momento o un dolce di pasticceria, dove ci sono anche postazioni per poter lavorare al computer, in connessione; un mercato di prodotti enogastronomici selezionati; un servizio per il ritiro della merce acquistata online, con la possibilità di scegliere fra quindicimila diverse opportunità.