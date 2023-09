Esselunga, lo spot dei «genitori separati» diventa virale: la bimba con la pesca e quel regalo al papà. Il video

Nuovo spot di Esselunga, tra novità e polemiche.

Prima della messa in onda della pubblicità la società della famiglia Caprotti aveva diffuso una nota in cui spiegava il senso della nuova pubblicità. «Non c'è una spesa che non sia importante»: è questo il messaggio intorno al quale è costruito il racconto che, nella forma di un cortometraggio dal titolo “La pesca”. «La campagna vuole mettere in luce l’importanza della spesa che non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio - ha spiegato Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga -. Per ogni prodotto che mettiamo nel carrello c’è un significato più profondo di quello che siamo abituati a pensare. Esselunga, che è sinonimo di qualità e convenienza, lo sa: non c’è una spesa che non sia importante. Ed è per questo che ci impegniamo ad offrire sempre il meglio ai nostri clienti». La campagna pubblicitaria, fanno sapere, è solo all'inizio.