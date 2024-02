Esselunga, il nuovo spot con la carota commuove ancora: la storia di Arianna e il suo papà

Dopo la pesca e la noce, la carota. La catena di supermercati Esselunga ha colpito ancora una volta nel cuore delle famiglie italiane con il suo ultimo spot pubblicitario, parte della campagna "Non c’è una spesa che non sia importante".

Stavolta, il rapporto che si vuole mettere in evidenza è quello tra una figlia che decide di lasciare il "nido" e di un papà che deve fare i conti col fatto che la sua non sia più una "bambina".

Esselunga, spot della carota

Nel video, conosciamo Arianna, una giovane ragazza che si avvicina al padre per esprimergli il desiderio di andare a vivere da sola. La notizia sembra preoccupare il genitore, ma la reazione di lui è davvero speciale. In una scena commovente, il padre stringe una carota tra le mani, la utilizza come se fosse un microfono e inizia a cantare una canzone dedicata alla figlia, intitolata "Ti lascio una canzone". La carota diventa così il simbolo di questo affetto profondo e incondizionato tra i due.

La scelta del brano, interpretato da Gino Paoli e Peppe Vessicchio, aggiunge ulteriore emozione alla scena. Le parole "Fai la tua vita, amore mio" pronunciate dal padre mentre stringe la carota, trasmettono un messaggio di sostegno e incoraggiamento alla figlia per la sua nuova avventura nella vita.

Anche le ambientazioni dello spot sono degne di nota. Esselunga ha deciso di omaggiare la Liguria e la città di Genova, mostrando suggestivi scorci della spiaggia di Vernazzola.