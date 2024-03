Tragedia sfiorata in A4: tondino di ferro perfora l'asfalto e colpisce un bus e un tir

VIGONZA - Un autoarticolato e un pullman sono stati danneggiati oggi sull'A4 a causa di un tondino di ferro. A provocare l’imprevisto, che non ha avuto conseguenze per le persone, è stato il malfunzionamento di un macchinario, posizionato sotto il cavalcavia, da parte dell’impresa incaricata di avvitare alcuni tiranti in ferro: uno di questi, andato oltre la quota prestabilita, ha perforato l’asfalto, provocando il danneggiamento dei due mezzi in transito. L'incidente è avvenuto nei pressi di Vigonza.

Qui, in prossimità dello svincolo per la A13 per Bologna, all'improvviso si è tranciato un tirante del cavalcavia. Immediato l'intervento della Polizia stradale che è arrivata sul posto, al chilometro 365 della carreggiata ovest verso Milano. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma si sono create code fino a 10 chilometri, smaltite solo in serata.