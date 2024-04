Vigonza. A tutta velocità contro l'auto in sosta, poi la fuga: caccia al pirata della Bmw bianca

VIGONZA (PADOVA) - Urta l'auto in sosta e poi scappa. È caccia al pirata della strada che sabato sera, in via Carso a Codiverno di Vigonza, è uscito di strada in prossimità di una curva ed è finito contro una Ford Fiesta che era parcheggiata in uno spiazza lungo la strada.

Un botto tremendo, a vedere come è stata devastata l'auto in sosta.

«Mia figlia era a casa di un amico racconta A.N, la mamma -, e aveva parcheggiato la macchina all'esterno, fuori dalla sede stradale di fronte la casa dove c'è uno spiazzo. Verso mezzanotte e venti hanno un botto e poco dopo sono corsi fuori a vedere cos'era accaduto. In quel momento una ragazza che era ospite nella stessa casa ma che era momentaneamente all'esterno, ha visto l'incidente: poco prima una Bmw bianca è arrivata a tutta velocità dalla curva ed è andata dritta, colpendo in pieno la macchina parcheggiata. Poi, come se nulla fosse, ha proseguito la corsa. Dai pezzi che abbiamo trovato per terra sappiamo che gli specchietti della Bmw erano neri. Per fortuna in auto non c'erano ragazzi e nemmeno fuori perché poteva fare una strage».



L'incidente è stato segnalato ai carabinieri. «Ci auguriamo che questa persona si faccia avanti dice ancora la mamma- , credo abbia anche lui danni alla carrozzeria visto come ha ridotto l'auto di mia figlia». Ora la famiglia cerca di capire se in zona ci siano telecamere che possano aver ripreso l'incidete così da poter risalire all'identità del guidatore.