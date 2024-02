PORDENONE - Piove sul bagnato. Già, perché con la prossima partenza in piazza Maestri del lavoro del cantiere della sala polifunzionale a disposizione dell’area di Cinemazero, ci sarà un ulteriore taglio di posti auto in una zona già pesantemente “minata” dal traffico e dall’assenza di stalli per il parcheggio. Del resto la cancellazione del parcheggio interrato di Piazza del Popolo ha creato un problema non da poco di presenza di stalli per le auto. Dove sorgerà la sala polifunzionale c’erano a disposizione una ventina (forse qualche cosa di più) di posti auto che servivano sia per gli insegnanti delle scuole, sia per i residenti che chi lavora in zona. Ora, anche quelli saranno cancellati, oltre ad un’altra ventina di posti lungo via Matteotti dove è in corso il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile. Insomma, un problema.



LA SCELTA

Non a caso l’amministrazione comunale ha deciso per i residenti della zona, di attuare la tariffa agevolata per poter lasciare l’auto al parcheggio di via Oberdan, poco distante. L’amministrazione ha pure assicurato che tra non molto tempo sarà aperto anche un nuovo parcheggio in via San Quirino con 25 stalli che andrà a sostituire quello che non ci sarà più in piazza Maestri del Lavoro. I tempi non sono stati indicati nel dettaglio, da dal fronte amministrazione di parla di qualche settimana. Una delle volontà era quella di fare in via San Quirino un parcheggio sopraelevato, ma per quest’anno non se ne parla.



L’ATTACCO

Sulla questione parcheggi in quell’area il Pd ha deciso che presenterà una interrogazione per sapere nel dettaglio quali sono i posti in cui l’amministrazione troverà i posti auto. «Siamo costretti a farlo - spiega il capogruppo Nicola Conficoni - a fronte del fatto che quasi quotidianamente tra il sindaco, l’assessore Diomede e la Gsm, sfornano numeri e nuovi posti di stalli in una zona che noi già da tempo abbiamo definito ad altro rischio. In realtà, è tutto questo è veramente ironico per non dire drammatico, l’unica reale soluzione che l’amministrazione ha trovato sino ad ora è stata quella di invitare i residenti a parcheggiare nella struttura dell’Oberdan. Ricordo che l’ampliamento di quel parcheggio è stato voluto e realizzato da una amministrazione di centrosinistra. Questa è la realtà. Ciriani, allo stato, ha parlato molto, ma in sette anni di amministrazione ha fatto ben poco su questo fronte. Non a caso - conclude il capogruppo dem - presenteremo questa interrogazione per capire nel dettaglio quali saranno i posti auto destinati a quell’area».



IL CANTIERE

Nei giorni scorsi, come detto, la giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo alla sala polifunzionale che sorgerà in piazza Maestri del Lavoro, davanti al centro studi e a Cinemazero. Una struttura avveniristica con grandi vetrate che potrà essere utilizzata per diversi incontri, con capienza massima di 72 sedute. I lavori inizieranno domani, lunedì, e si concluderanno entro ottobre 2024. «Per venire incontro ai residenti e a coloro che lavorano in zona - spiegano dal Comune - è stato deliberato che questi potranno utilizzare il parcheggio Oberdan con la tariffa agevolata, prevista per residenti e lavoratori. Tale parcheggio, posto a 500 metri da piazza Maestri del Lavoro, dista 7 minuti a piedi dal centro studi e Cinemazero. Chi è titolare di abbonamento del parcheggio Oberdan, ha peraltro la possibilità di utilizzare gratuitamente le biciclette che Gsm mette a disposizione per il tempo necessario finché non ritorna a recuperare l’auto parcheggiata in struttura».



LA SALA

«L’inevitabile disagio legato al cantiere verrà ripagato da un’opera che riqualificherà ulteriormente la zona e potrà essere utilizzata come location per le sempre più numerose iniziative culturali che animano la città. Questo nuovo spazio polifunzionale - spiegano dal Comune - avrà un uso complementare per le attività culturali che si svolgono all’interno dell’aula magna e fungerà da supporto per gli istituti scolastici dell’adiacente centro studi. Rappresenterà uno spazio di socializzazione per studenti favorendo le attività culturali (incontri con autori, proiezioni) e, allo stesso tempo, sarà luogo di attesa dotato di una zona bar e caffetteria».