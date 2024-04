Fiume Veneto. Sbalzato dalla cabina della gru, operaio cade e muore sul colpo

FIUME VENETO - Infortuni mortale sul lavoro questa mattina, martedì 30 aprile, poco prima di mezzogiorno, in via Kennedy a Fiume Veneto . Un operatore addetto alla gru stava movimentando del materiale, quando è stato colpito dalle forche e. E' stato prontamente soccorso dai presenti, che seguendo le indicazioni dell'infermiere della sala operativa della Sores, gli hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo del personale sanitario. Nonostante il prodigarsi dell'équipe dell'elisoccorso e dell'automedica non è stato possibile salvargli la vita. Sul posto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Fiume Veneto e dello Spisal . E' stato chiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco