​Salerno, incidente sul lavoro: operaio di 22 anni muore schiacciato da una lastra d'acciaio

Tragedia a Scafati, in provincia di Salerno. Un operaio di 22 anni è morto mentre lavorava in un palazzo in pieno centro, in via Melchiade. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo è stato ucciso da una lastra d'acciaio che sarebbe caduta dalla carrucola che stava sollevando.

Inutili purtroppo i soccorsi arrivati sul posto: il 22enne è morto sul colpo. L'operaio era al lavoro su un'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Scafati e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. In corso accertamenti sulla esatta posizione lavorativa del giovane.

Le parole del sindaco

«Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane, vittima di un incidente sul luogo di lavoro». Così il sindaco di Scafati (Salerno), Pasquale Aliberti, dal suo profilo FB, si esprime sull'incidente nel quale è morto un operaio di appena ventidue anni mentre lavorava in un palazzo del centro cittadino.