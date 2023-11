Meteo, previsioni in Fvg e Veneto. Maltempo in arrivo: temporali, vento forte, acqua alta e mareggiate - Le previsioni

Ancora maltempo e ancora il Friuli Venezia Giulia in prima fila fra le regioni che, secondo il comunicato di allerta meteo rossa diramato gli esperti della Protezione civile, saranno colpite dall'ondata di piogge e temporali. Una marcata depressione atlantica interesserà il Fvg fra la sera di giovedì 2 novembre e il venerdì mattina,

determinando un forte afflusso di correnti meridionali molto umide. Venerdì in giornata l'arrivo di

aria fredda in quota provocherà a tratti ancora condizioni di instabilità.



Fvg, previsioni meteo

GIOVEDI' 2 NOVEMBRE

La Protezione Civile prevede la possibilità di un significativo innalzamento dei corsi d'acqua, crusu diffuse nella rete idrografica e di drenaggio urbano, instabilità dei pendii, problematiche connesse al vento, anche sulla costa dove sarà forte. Non mancheranno acqua alta durante i picchi di marea e mareggiate.

Al mattino piogge in genere moderate, più probabili sulla zona montana. Dal pomeriggio e fino al mattino di venerdì marcato peggioramento con piogge anche temporalesche, molto intense sulla zona montana, in genere intense sulle altre zone. Dal pomeriggio soffierà vento forte da sud o sud-est su tutte le zone, probabilmente anche molto forte sui monti in quota. Sulla costa mareggiate e possibile acqua alta.

VENERDI' 3 NOVEMBRE

In giornata tempo instabile con rovesci e temporali intermittenti, specie sulla fascia orientale e probabili nevicate in montagna oltre i 1500-1700 m circa. Sulla costa soffierà vento da sostenuto a forte in prevalenza da sud-ovest con mareggiate e possibile acqua alta.

Veneto, previsioni meteo

Il maltempo interesserà anche il veneto dove, per gli esperti di Arpa, dal pomeriggio del primo novembre il tempo sarà instabile, con maggiori probabilità di schiarite tra venerdì e sabato, più nubi e precipitazioni tra giovedì e venerdì ma anche nelle prime ore di domenica. Vento forte, soprattutto in quota e sulla costa.



Quindi, sempre per gli esperti Arpa Veneto, tra giovedì 2 e nella prima parte di venerdì 3 il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle zone centro-settentrionali; probabili rovesci anche forti e locali temporali, specie su pianura e costa. Fase più intensa nel pomeriggio/sera di giovedì con venti forti meridionali sulla costa e pianura limitrofa e sulle zone montane, specie dorsali prealpine e in quota.

Meteo, previsioni Italia

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. In arrivo una forte perturbazione, la tempesta Ciaran. Cielo coperto al Centro-Nord e con piogge sin dal mattino a carattere irregolare. Nel corso del pomeriggio tempo in ulteriore e forte peggioramento su tutto il Nord e poi anche su Toscana, Umbria e Lazio entro sera. Attenzione alle precipitazioni abbondantissime su Alpi, Prealpi, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Entro sera venti di burrasca a oltre 90 km/h.