Nella notte il mare si divora il litorale di Bibione: 4 chioschi finiscono sott'acqua

BIBIONE - Il mare nella notte divora il litorale di Bibione.

La mareggiata ha infatti interessato particolarmente il litorale più a est della località, nel tratto in concessione alla Bibione Spiaggia. Questa mattina, martedì 31 ottobre, il risveglio è stato spettacolare e devastante. Almeno quattro i chioschi che sono finiti sott'acqua. Particolarmente danneggiato il chiosco Lilly, in prossimità di piazzale Zenith, dove il mare ha completamente invaso la struttura. Identica scena per il K-beach. Danni anche per il chiosco Luna e il Gabbiano antistante via della Luna. Solo nel weekend gli organizzatori di due gare di Enduro erano riusciti a disputare gli eventi sul litorale con decine di moto. Ora il mare ha cancellato la spiaggia.

