AZZANO - Si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa di San Bartolomeo, a Corva di Azzano Decimo, i funerali di Cristiana Marchioro, 54 anni, stroncata dalla leucemia. Cristiana si è spenta all'Ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove era in cura da tempo, lasciando nel dolore il marito, l'avvocato Giorgio Baldasso e il figlio Leonardo, la mamma e il papà. Alcuni anni fa Cristiana aveva subito un lutto pesantissimo, con la morte del figlio Alessandro, di 15 anni, colpito da un raro tumore, e da quel momento la sua vita era diventata difficile, ma lei riusciva comunque a trovare un certo sollievo nella raccolta di fondi che andavano a beneficio all'Area giovani del Cro di Aviano.

Era originaria di Abano Terme, e quando frequentava l'università a Padova, aveva conosciuto Giorgio, che sarebbe poi diventato suo marito. Si era laureata in Scienze politiche all'Università di Padova e, nella stessa città, aveva frequentato il Liceo scientifico Enrico Fermi. Dopo il matrimonio, Cristiana e Giorgio hanno scelto di vivere a Pordenone, e poi, dopo la nascita dei due figli, hanno realizzato il loro sogno, costruire una casa grande, con un ampio giardino, immersa nel verde della campagna della frazione di Corva. La famiglia Baldasso è molto conosciuta a Pordenone, il padre, oggi in pensione, era colonnello dell'Aereonautica e pilota di elicotteri, la madre era maestra nella Scuola primaria parificata San Giorgio, mentre il fratello Paolo è ufficiale dell'Aeronautica, mentre Renzo insegna matematica in una università degli Stati Uniti. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia.