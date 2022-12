CORREZZOLA - Addio Daniela, la fisioterapista con il sorriso sulle labbra ed una buona parola per tutti. Villa del Bosco in lutto per la morte, a soli 56 anni, di Daniela Borella, apprezzata professionista dell’Ulss 6 Euganea, deceduta in seguito ad una breve ma implacabile malattia. Daniela aveva subito un intervento alcuni anni addietro dal quale si era completamente ripresa ed una piccola operazione nello scorso mese di gennaio. A seguito di quest’ultima si era poi sottoposta a frequenti controlli che parevano non aver evidenziato nulla di preoccupante. Nel mese di novembre l’improvviso peggioramento. In poche settimane la malattia implacabile ha reso la donna quasi completamente inabile, tanto che dal suo appartamento di Legnaro, dove viveva, si era trasferita nella casa natale di Villa del Bosco, dove vive la sorella Donatella, insegnante alla scuola primaria di Conselve, cui era molto legata e che l’ha seguito fin quando è stato possibile. Poi il trasferimento presso l’hospice della Mandria dove è deceduta mercoledì.

Daniela Borella ha lavorato per molti anni all’ospedale Sant’Antonio di Padova, poi con il passaggio della struttura all’Azienda ospedaliera, aveva preferito continuare il suo lavoro all’Ospedale Ai Colli di Brusegana. «Era sempre sorridente, anche quando le cose non andavano per il verso giusto, il lavoro e i suoi pazienti erano sempre al primo posto e oltre ai trattamenti fisioterapici Daniela era anche capace di stare accanto alle persone con tanta delicatezza e cortesia», racconta l’amica di sempre Gigliola Tasinato. Oltre al lavoro, Daniela, che non era sposata, ma aveva da anni una relazione con Hugo, olandese, amava svolgere attività all’aria aperta, dalla corsa, alla bicicletta, alla camminata. E il suo amore per la natura si era tradotto anche in una attiva partecipazione al gruppo di Legambiente di Piove di Sacco, con il quale effettuava escursioni nel Veneto, ma anche in tutta Italia. In tanti in questi giorni manifestano l’affetto e la stima per Daniela alla sorella Donatella: una vita non facile per la famiglia Borella, che negli anni ha visto la morte del papà a 48 anni, di una sorella a soli 33 e della mamma sempre in giovane età. Le esequie saranno celebrate domani mattina alle 10.30 nella parrocchiale di Villa, dove stasera alle 20 sarà recitato il Rosario di suffragio.